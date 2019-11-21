Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor

Isparta'da eski sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel konuştu. Kızı Güleda'nın sessiz, sakin ve iyimser bir insan olduğunu dile getiren baba Cankel, "Üzerine titrediğim gözümün bebeği bir cani tarafından katledildi. Yüreğim almıyor" dedi.

21.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:16
Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor

19 yaşındaki Güleda Cankel, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisiydi. Ailesi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşıyordu. Zafer Pehlivan da Menşeteşeli idi. 5 yıllık arkadaşlıklarını Güleda sonlandırmıştı. 19 yaşındaki Zafer, eski sevgilisiyle görüşmek için Isparta'ya gitti. İkili arasında çıkan kavgada Zafer Pehlivan genç kızın boğazını sıktı, darp etti. Başından darbe alan Güleda, eski sevgilisiyle birlikte hastaneye gidip ayakta tedavi oldu.

Şikâyetçi olmadı. Pazartesi günü tekrar kavga çıktı. Ancak gözü dönmüş katil zanlısı, bu kez Güleda'nın önce boğazını kabloyla sıktı daha sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet tam 17 saat sürmüştü. Zanlının Instagram'da "Bitti 13:47" paylaşımı da caniliğin son boyutuydu.

" KUZUMDU O BENİM"

Kızlarını kaybeden Cankel ailesi yıkıldı. Baba Mustafa Cankel kızıyla en son ne zaman konuştuklarını, katilin amcasına hangi mesajı attığını anlattı.

Devlet memuru baba Cankel, "İki ay önce büyük kızım Seda'yı gelin edip İstanbul'a uğurladım. Şimdi ise küçük kızım Güleda bir caninin ellerinde can verdi. Sessiz sakin, çok iyimserdi, hiçbir zaman kötü düşünmezdi kızım. kuzumdu o benim. Üzerine titrediğim gözümün bebeği bir cani tarafından katledildi. Yüreğim almıyor. O kadar keşke var ki içimde" şeklinde konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OL KIZIM"

Güleda'nın cinayetten önce İstanbul'da ablasının yanında olduğunu söyleyen baba Cankel, "Katil Isparta'ya gittiğinde Güleda İstanbul'daydı. Keşke ablasının yanında kalsaydı. Katil, Güleda yokken oturduğu aparta gitmiş, odasını karanlık görmüş. Beklemiş onu" dedi.

Kızıyla darp edilmesinin ardından görüştüğünü de anlatan Mustafa Cankel, "Şiddet uygulamış, kızım başından darbe almış. Daha önce de küsüp barıştılar. Ama kızım bu kez kesinlikle görüşmeme kararından dönmedi. 'Şikayetçi olmayacağım. Ufak bir darp. İş uzamasın' dedi. Tekrar arayıp 'Şikayetçi ol kızım' dedim. Beni dinlemeyip şikayetçi olmamış" ifadelerini kullandı.

"GERİYE SADECE KEŞKELER KALDI"

Baba Cankel şöyle devam etti:

"Annesiyle telefonda görüştü ve hiçbir şey diyememiş. Annesi sesinden anlamış. Bir şey diyecekmiş gibi olmuş. Annesi 'sanki bana bir şey diyecekti' dedi. Ama biz bilmiyoruz ki o katilin orada olduğunu. Sadece annelik hissi. Ah keşke bir şey deseydi. Geriye sadece keşkeler kaldı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Katil Zafer Pehlivan, olaydan sonra amcasını arayıp 'Kızı öldürdüm. Şimdi ben de intihar edeceğim' demiş. İntiharı başaramamış, gidip teslim olmuş. Bu nasıl bir canilik. En ağır cezayı almasını istiyorum. Polisin de ihmali var..."

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Isparta Valiliği genç kızın ölümünde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında inceleme başlattı. Zanlının olaydan önce şikâyet üzerine gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öne sürülmüştü.

(Sabah)


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HABER YORUMLARI (7)

  • DÜŞÜNCE..:
    Hangi baba kızı darp edilince sadece ‘’şikayetçi ol’’ demek ile yetinir. Gidip yanına alsana kızını fotoğrafçılık bölümünden okuyacakta ne olacak. Uzaktan da okurdu yeniden sınavlarına çalışıp başka üniversiteye bile gidebilirdi. Şimdi kara kara düşünürsün ben ne yaptım diye. Kızı da hastaneye karakola gider şikayetçi olmaz. . . Ben mi çok yanlış düşünüyorum anlayamıyorum. Bir de kavga ettiği geçe sabaha kadar aynı evde kalmışlar. . . Kusura bakma da kızınında yolu belliymiş. Kendi düşen ağlamaz. . .
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  • GARİBAN:
    YÜREĞİN ALMAZ TABİ HERKES KIZINA DİKKAT ETSİN ETRAFTA PSİKOPATTAN GEÇİLMİYOR MÜLAYİM İYİ AİLE ÇOCUGU DOLU HİÇ BİRİNE NE KIZLARI NE AİLELER EVLİLİK GÖZÜYLE BAKYOR SONUÇ BU OLACAK TABİ NE BELİYOSUNUZ
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  • KINGONUR:
    aslında doğru sölüyorsun iyi çocuklara kızlar pas vermiyor nerde at hırsızı keko varsa değer görüyor
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  • ASLI CAN:
    Allah sabır versın dayanmıyacak bır acı normal bir olum olsa bu kadar zor gelırmı bılmiyorum ama şimdı karsında duşman var adalet katili korur kurtaracak bısebep bulurlar ceza almadıkları için üç gun yatar çıkar baska kurban arar kandırmaya oldurmeye Allah rahmet eylesın
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