Güle Güle Sana Elveda şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Güle Güle Sana Elveda sözleri!
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Güle Güle Sana Elveda şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Güle Güle Sana Elveda sözleri!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Güle Güle Sana Elveda şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Güle Güle Sana Elveda sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Güle Güle Sana Elveda şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Güle Güle Sana Elveda sözleri!

En sevilen şarkılardan olan Güle Güle Sana Elveda şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Güle Güle Sana Elveda şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Güle Güle Sana Elveda sözleri konularını araştırdı.

GÜLE GÜLE SANA ELVEDA ŞARKI SÖZLERİ!

Son pişmanlık fayda etmez

Sen kaybettin a canım umrumda değilsin

Bir çok defa şans vermiştin

Sen aşkımın a canım değerini bilemedin

--

Yoksun artık benim dünyamda

Niye beni ararsin

Bir gün bende olmak için daha çok yanacaksın

---

Güle güle sana elveda

Herkez kendi yoluna

Hiç boşuna yalvarma

Aşkın anlayana

Söz: Seda Üren

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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