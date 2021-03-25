Güle Güle Sana Elveda şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Güle Güle Sana Elveda sözleri!
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Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Güle Güle Sana Elveda şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Güle Güle Sana Elveda sözleri!
En sevilen şarkılardan olan Güle Güle Sana Elveda şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Güle Güle Sana Elveda şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Güle Güle Sana Elveda sözleri konularını araştırdı.
GÜLE GÜLE SANA ELVEDA ŞARKI SÖZLERİ!
Son pişmanlık fayda etmez
Sen kaybettin a canım umrumda değilsin
Bir çok defa şans vermiştin
Sen aşkımın a canım değerini bilemedin
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Yoksun artık benim dünyamda
Niye beni ararsin
Bir gün bende olmak için daha çok yanacaksın
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Güle güle sana elveda
Herkez kendi yoluna
Hiç boşuna yalvarma
Aşkın anlayana
Söz: Seda Üren