Güldür Güldür Show'un eski yıldızları teknede buluştu
Komedi programı Güldür Güldür Show'a veda eden Sinan Çalışkanoğlu ile Evrim Akın, boğaz turunda buluştular
17.07.2020 12:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:47
Yaşanan salgın nedeniyle uzun aradan sonra ortak arkadaşının teknesinde bir araya gelen Çalışkanoğlu ile Akın, hasret giderdiler.
YENİ PROJELER HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTILAR
Sinan Çalışkanoğlu'nun yaşam koçu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu ve Televizyoncu Onur Ilıman'ında eşlik ettiği tekne turunda ünlü oyuncular, yeni projeleri hakkında beyin fırtınası yaptılar.& ; & ;& ;
Kaynak: Snob Magazin