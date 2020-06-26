Güldür Güldür Show'dan kimler ayrıldı? Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?
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Güldür Güldür Show'dan kimler ayrıldı? Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'dan ayrılık haberleri geliyor. Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık haberinden sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ'dan ayrılık haberi geldi. Peki, Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı? Güldür Güldür Show'dan kimler ayrıldı?

26.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:15

Ekranların en uzun soluklu komedi programlarından olan Güldür Güldür Show hayranlarını üzecek gelişmeler yaşandı. Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın da ayrılık haberi geldi. Yaşanan gelişmeler sonrası izleyiciler Güldür Güldür Show'dan kimler ayrıldı? Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN KİMLER AYRILDI?

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından Emre Altuğ ve Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti. Bir süredir oyunculuk yapan Altuğ, müzik kariyerine devam etmeye karar verirken Evrim Akın da yeni projeleri değerlendirmeye aldı.

Güldür Güldür Show'dan kimler ayrıldı? Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?
Güldür Güldür Show

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU, EVRİM AKIN VE EMRE ALTUĞ GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI?

Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan sonra müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi. Emre Altuğ ile birlikte Evrim Akın da ekibe veda etti. Ocak 2019'da Güldür Güldür Show'a katılan Evrim Akın'ın ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü.

Evrim Akın'ın yaz tatilinin ardından önünü gelen projeleri değerlendirmeye alacak. Böylece bir hafta içerisinde Sinan Çalışkanoğlu, Emre Altuğ ve Evrim Akın programa veda etmiş oldu.

Güldür Güldür Show'dan kimler ayrıldı? Sinan Çalışkanoğlu, Evrim Akın ve Emre Altuğ Güldür Güldür Show'dan ayrıldı mı?

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