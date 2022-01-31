Güldür Güldür'de kahkahaya boğan Fahrettin Koca skeci! Taklidi yapan isim bile koptu
Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Güldür Güldür Show'da yapılan Fahrettin Koca skeci hem salondakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya boğdu.
Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Güldür Güldür Show'un son yayınlanan bölümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklidi yapıldı.
Zombi virüsünün işlendiği skeçte Fahrettin Koca taklidi yapan ismin anlattıkları salondakileri kahkahaya boğdu. Bir ara Bakan Koca'yı canlandıran ismin de kendini tutamayarak gülmeye başladığı görüldü.