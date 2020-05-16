Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Gülben Ergen, bir süredir ekranlarda olmamasının sessizliğini YouTube kanalı açarak bozdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktini çocuklarıyla evde geçiren şarkıcı Gülben Ergen, bambaşka bir projeyle sevenleriyle buluşuyor.

DOĞAL BAKIM VE MODA ÜZERİNE VİDEOLAR ÇEKMEYE BAŞLADI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Gülben Ergen, bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. Ergen, kadın takipçilerinin isteği üzerine gelen talepleri değerlendirerek doğal bakım, kitap, moda gibi konularda evinde videolar çekmeye başladı. Ergen, yeni kanalının tanıtımı içi de evinde Safa Gülsoy'a poz verdi.