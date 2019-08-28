Gülben Ergen, "Kızların şortları ayıp sınırını aşmış" diyen Ömür Gedik'e sert çıktı

Gülben Ergen, "Kızların şortları ayıp sınırını aşmış" diyen Ömür Gedik'e sert çıktı

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, "Bazı kadınların şortlarının boyu ayıp sınırını aşmış durumda" diyen Ömür Gedik'e ateş püskürdü.

28.08.2019 07:53
Gülben Ergen,

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaparak "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda..." dedi. Kısa sürede tepki çeken paylaşıma bir sert eleştiri de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi.

"BİLEREK YAPIYORLAR"

Ömür Gedik, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.

"KİM KİMİ DÜZELTECEK"

Gedik'in tepki çeken şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa daha iyiye gideriz. Bize ne başkasının ne giydiğinden? Ne yediğinden? Nerede kiminle olduğundan? Kadın kadını neden sorgular? Kıyafet seçimini neye ne kadar anlatır? Neden tene bakar insanlar? Neden bez parçası kadardır 'namus' neden yargılar kadın kadını özellikle? Her gün bir kadın ölüyor bu ülkede. Daha yeni öldü hem de kızının gözleri önünde kanlar içerisinde! Şort ne? Kime göre uygun ya da değil? Kim kimi düzeltecek!"

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YORUMLAR (6)

  • SAMET:
    Ömür sonuna kadar haklı bence. Plajda giy ok ama avm de insanlar ailesi ile biraz vakit geçirmeye geliyor gözlerine hitap eden bu görüntüyü görmeye gelmiyorlar.
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  • ABC:
    Kardesim kadin dogru demis edep denen birsey var herseyi normallestiriyorlar kimse ne kadinin ne cocuklarin olmesini istemiyor ne demis cengizhan ben sizin haninizim bu da benim hanim demis
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  • HASAN:
    cem uzanın evinde en mahrem kasetleri ortaya çıkan gülben ergen namus tartışmalarına katıldı sonunda.
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