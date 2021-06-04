Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen hayatı ve biyografisi! Gülben Ergen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen hakkında merak edilenler. Gülben Ergen hayatı ve biyografisi. Gülben Ergen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gülben Ergen merak konusu oldu. İşte Gülben Ergen hakkında merak edilen Gülben Ergen kimdir, Gülben Ergen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: Kadıköy, İstanbul

Kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlayan Ergen, sonrasında müzik piyasasına assolist olarak adım attı. 2001 yılında, Dadı dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2004 yılında, Uçacaksın albümü 600.000 satarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü aldı.2009'da Uzun Yol Şarkıları albümünde yer alan "Giden Günlerim Oldu" şarkısı Resmî Türkiye listesinde yılın en uzun süre bir numarada kalan şarkısı oldu. Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında ise OnurAkayMedya Yılın Ödülleri'nde "Yılın Annesi" seçildi.

Diskografi

• Merhaba (1997)

• Kör Aşık (1999)

• Sade ve Sadece (2002)

• Uçacaksın (2004)

• Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

• 9+1 Fıkır Fıkır (2005)

• Gülben Ergen (2006)

• Aşk Hiç Bitmez (2008)

• Uzun Yol Şarkıları (2009)

• Hayat Bi' Gün (2011)

• Kalbimi Koydum (2015)

• Seni Kırmışlar (2020)