Gülben Ergen'in Sevgilisi Burak Törer, Çalışanlarının Maaşlarını Ödemediği için İcralık Oldu

Sabah'ın haberine göre, İdol Yapım şirketinin sahibi Burak Törer, 2009 yılında çalışanların maaşlarını ödemediği için mahkemelik oldu. 9 yıl önce yaşanan sıkıntılardan dolayı bazı çalışanlarına maaş ödemeyen Törer'in borçlarının bir kısmını karşılıksız çeklerle ödediği iddia edildi.

90 BİN LİRALIK İCRA SONUÇLANMADI

Sanatçı Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'in çalışanlarından S.S., yapım şirketinden alacağını tahsil etmek için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Çalışanın dokuz yıl önce başlattığı yaklaşık 90 bin liralık icra takibi henüz sonuçlanmadı. S.S.'nin icra takibi sürüyor.

Gülben Ergen ve Burak Törer

GÜLBEN'İ ALDATTI İDDİASI

Öte yandan tatiline ara vererek habersiz İstanbul'a giden Ergen, akşam Törer'e sürpriz yapmak istemiş. Öncesinde telefon açıp ne yaptığını sormuş. Kızlı-erkekli bir grup arkadaşıyla evde olan Törer, Ergen'in yanlış anlayacağını düşünerek yalnız oturduğunu söylemiş. Ergen de 15 dakika sonra soluğu sevgilisinin evinin kapısında almış. Sevgilisinin kendisine yalan söylemesine çok kızan Ergen, sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından da kaldırdı.