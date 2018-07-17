Gülben Ergen'in Sevgilisi Burak Törer, Çalışanlarının Maaşlarını Ödemediği için İcralık Oldu
Gülben Ergen'i aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen İdol Yapım şirketinin sahibi Burak Törer, 2009 yılında çalışanların maaşlarını ödemediği gerekçesiyle hakkında açılan icralık davası sonuçlanamıyor.
Sabah'ın haberine göre, İdol Yapım şirketinin sahibi Burak Törer, 2009 yılında çalışanların maaşlarını ödemediği için mahkemelik oldu. 9 yıl önce yaşanan sıkıntılardan dolayı bazı çalışanlarına maaş ödemeyen Törer'in borçlarının bir kısmını karşılıksız çeklerle ödediği iddia edildi.
90 BİN LİRALIK İCRA SONUÇLANMADI
Sanatçı Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer'in çalışanlarından S.S., yapım şirketinden alacağını tahsil etmek için İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı. Çalışanın dokuz yıl önce başlattığı yaklaşık 90 bin liralık icra takibi henüz sonuçlanmadı. S.S.'nin icra takibi sürüyor.
GÜLBEN'İ ALDATTI İDDİASI
Öte yandan tatiline ara vererek habersiz İstanbul'a giden Ergen, akşam Törer'e sürpriz yapmak istemiş. Öncesinde telefon açıp ne yaptığını sormuş. Kızlı-erkekli bir grup arkadaşıyla evde olan Törer, Ergen'in yanlış anlayacağını düşünerek yalnız oturduğunu söylemiş. Ergen de 15 dakika sonra soluğu sevgilisinin evinin kapısında almış. Sevgilisinin kendisine yalan söylemesine çok kızan Ergen, sevgilisiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından da kaldırdı.
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ne yani gülben adamın sonsuza kadar kendisinin mi olacağını sandı. biri gelir biri gider.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Para bitti aşk bitti sevgili uçtu gittiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayat bu soytarılara güzel. sağ olsun devletimiz ve adalet sistemimiz de bu soytarılara tam destek veriyor. tek bildikleri tavşan gibi çiftleşmek.Cevap Yaz 6 3 Yayından KaldırUU: NE ALAKA DİGORCUKYayından Kaldır