Gülben Ergen elbisesiyle sahnede bacak şov yaptı

01.10.2019 20:01

Güzel şarkıcı Gülben Ergen sahne kıyafetiyle göz doldurdu. Ergen sahne fotoğrafını sosyal medyadan takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"SESSİZ, SAKİN, DEMLENE, DİNLENE"

Instagram hesabında 4,4 milyon takipçisi bulunan Gülben Ergen, konser verdiği anların fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ergen fotoğrafa, "Sessiz, sakin, demlene, dinlene... gittikçe... Şahane bir konserdi." ifadelerini kullandı.

"ELBİSE HARİKA, ÇOK YAKIŞMIŞ SİZE"

Ergen'in takipleri de fotoğrafa sessiz kalmadı. Ergen'in bir takipçisi, "Elbise harika, çok yakışmış size." ifadelerini kullandı.