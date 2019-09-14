Gülben Ergen'den HDP il binasının önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti

14.09.2019 08:06

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Diyarbakır'da, 11 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, destek mesajları verdi.

"FERYADIN KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ"

Ziyarette konuşan Gülben Ergen, Diyarbakır'daki anneleri herkesin dinlemesi gerektiğini söyledi. Ergen, onların sesini ve çığlığını biraz daha çoğaltmak için geldiklerini ifade ederek, "Bir annenin içi yanıyorsa, bir anne feryat ediyorsa, feryadın karşısında hiçbir güç duramaz" diyerek, teröre lanet okudu.

"DÖN ÇAĞRISINA HAYKIRMAYA GELDİM"

Gülben Ergen ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak "Bir ana "evladım" diye yakarıyorsa bu acı uzaktan paylaşılmıyor, yetmiyor, dinmiyor. Anaların feryadına ortak olmaya, acılarını paylaşmaya, elllerini tutup, evlatlarının "dön" çağrısına haykırmaya geldim" notunu düştü.

BİRÇOK SANATÇI DESTEK VERDİ

Gülben Ergen'in yanı sıra Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, İskender Pala, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl ve Hazım Körmükçü gibi ünlü isimler 28 ailenin sürdürdüğü eylemi desteklediklerini belirttiler.