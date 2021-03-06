Gülay "Babuba" şarkı özleri! "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri! Gülay "Babuba" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Gülay en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Gülay "Babuba" şarkı özleri! "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri!
BABUBA SÖZLERİ
Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babuba
Babuba aramıza kara duman ekti de
Göz göre göre yazık Eyub'a
Babuba aramıza kara duman ekti de
Göz göre göre yazık Eyub'a
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
Gözlerimin karesi kırmızı nar oldu babuba
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de
Göz göre göre yazık Eyub'a
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de
Göz göre göre yazık Eyub'a
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada
Buraları sevemedim gönül orada
Yanıyorum tuz biber yarada
Deli gönül eremedi eyvah murada
Ölüyorum tuz biber yarada