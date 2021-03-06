Gülay "Babuba" şarkı özleri! "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri!
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Gülay "Babuba" şarkı özleri! "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri!

06.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:55
Gülay

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri! Gülay "Babuba" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Gülay en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Gülay "Babuba" şarkı özleri! "Babuba" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Babuba" şarkı özleri!

BABUBA SÖZLERİ

Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babuba

Babuba aramıza kara duman ekti de

Göz göre göre yazık Eyub'a

Babuba aramıza kara duman ekti de

Göz göre göre yazık Eyub'a

Buraları sevemedim gönül orada

Yanıyorum tuz biber yarada

Deli gönül eremedi eyvah murada

Ölüyorum tuz biber yarada

Gözlerimin karesi kırmızı nar oldu babuba

Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de

Göz göre göre yazık Eyub'a

Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de

Göz göre göre yazık Eyub'a

Buraları sevemedim gönül orada

Yanıyorum tuz biber yarada

Deli gönül eremedi eyvah murada

Ölüyorum tuz biber yarada

Buraları sevemedim gönül orada

Yanıyorum tuz biber yarada

Deli gönül eremedi eyvah murada

Ölüyorum tuz biber yarada

Buraları sevemedim gönül orada

Yanıyorum tuz biber yarada

Deli gönül eremedi eyvah murada

Ölüyorum tuz biber yarada

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