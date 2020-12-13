Gül Onat kimdir, kaç yaşında? Gül Onat oynadığı diziler neler?

Sihirli Annem'in Perihan Peri'si olan Gül Onat, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Peki, Gül Onat kimdir? Gül Onat'ın oynadığı diziler neler?

Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Gül Onat 24 Kasım 1953'te dünyaya gelmiştir. Annesi Ferhan Onat, babası Doğan Onat'dır. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. 1994 yılında Şehnaz Tango isimli dizide Nilgün rolünü canlandırmıştır. 1998 yılında senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu "İkinci Bahar" adlı dizide yer almıştır.

GÜL ONAT KİMDİR?

Gül Onat, 22 Kasım 1953 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Annesi Ferhan Onat, babası, Doğan Onat'dır.

Gül Onat, 1977 yılında tiyatrocu Mehmet Birkiye ile evlendi bir süre sonra boşandı, 1981 yılında tekrar evlendiler. Daha sonra tekrar boşandılar. Onat (d.1996) adında bir oğlu vardır.

1998 yılında Senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz, Türkan Derya olan, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in olduğu "İkinci Bahar" adlı dizide Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Settar Tanrıöğen, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka, Tan Sağtürk, Meral Okay ile birlikte oynamıştır.

GÜL ONAT OYNADIĞI DİZİLER

2003 - 2011 yılları arasında "Sihirli Annem" adlı dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Jess Molho, Defne Joy Foster, Metin Serezli (Taci/ Seslendirme), Murat Serezli, Zuhal Topal, Suat Sungur, Suna Selen, Lale Oraloğlu gibi oyuncularla beraber oynamıştır.

2010 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Selen Soyder, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Kenan Bal ile birlikte oynadı.

2010 yılında "Yer Gök Aşk" adlı dizide Birce Akalay, Burak Hakkı, Melisa Aslı Pamuk, Tuvana Türkay, Işıl Yücesoy, Murat Ünalmış, Selen Soyder, Tolgahan Sayışman, Serenay Sarıkaya ile beraber rol almıştır.

Gül Onat 2015 yılında "Köstebekgiller: Perili Orman" adlı sinema filminde oynadı. Evrim Akın, Kayhan Yıldızoğlu, Yiğit Ege Yazar ve Reyhan Asena Keskinci'nin de rol aldığı filmde Kerime Badem karakterini canlandırdı.