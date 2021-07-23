Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar
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Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar

Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Gül Gölge, son paylaştığı karelerle gündem olmayı başardı. Gölge, tatilden çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı. İşte detaylar...

Gül Gölge,tatilde paylaştığı fotoğraflar olay yarattı. 39 yaşındaki sunucu, mayosuyla çektirdiği üç kareyi Instagram'dan yayınladı.

Turkuaz mayo giyen Gölge, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Güzelliğiyle iltifat yağmuruna tutulan Gölge karelere, "Yaz" emojisi koydu.

11 yıl evli kaldığı Murat Saygı'an üç yıl önce boşanan Gölge'nin iki çocuğu var. 250 bine yakın takipçisi olan Gölge, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar
Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar
Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar
Gül Gölge'den olay yaratan kumsal fotoğraflar

Kaynak: Snob Magazin

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