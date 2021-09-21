Guild Esports kadın VALORANT kadrosunu duyurdu, kadroda bir profesyonel Türk VALORANT oyuncusu da yer alıyor!

Türk VALORANT oyuncumuz Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün de yer aldığı kadro, yeni turnuvalara ve liglere hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Kadro eski adı ile ProjectX olarak biliniyordu ve Guild bugün yaptığı transfer haberi ile kadroyu bünyesine dahil ettiğini duyurdu!

Yağmur "Smurfette" Gündüz

Klaudia "Cinnamon" Beczkiewicz (IGL)

Vivian "roxi" Schilling

Anastasia "Glance" Anisimova

Sophia "Kim" Benfakir

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