Guild Esports kadın VALORANT kadrosunu duyurdu!
Guild Esports Smurfetteyy'in de yer aldığı kadın VALORANT kadrosu duyurdu!
Guild Esports kadın VALORANT kadrosunu duyurdu, kadroda bir profesyonel Türk VALORANT oyuncusu da yer alıyor!
Türk VALORANT oyuncumuz Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün de yer aldığı kadro, yeni turnuvalara ve liglere hızlı bir giriş yapacak gibi görünüyor. Kadro eski adı ile ProjectX olarak biliniyordu ve Guild bugün yaptığı transfer haberi ile kadroyu bünyesine dahil ettiğini duyurdu!
Yağmur "Smurfette" Gündüz
Klaudia "Cinnamon" Beczkiewicz (IGL)
Vivian "roxi" Schilling
Anastasia "Glance" Anisimova
Sophia "Kim" Benfakir
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