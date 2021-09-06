Güçlü Vinç, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
Sektöründe ileriye yönelik atılımlar yapan ve gün geçtikçe daha da ileriye gitmekte olan Güçlü Vinç, Sektörel Bakış programına konuk oldu.
Firma genel müdürü Sinan Baştürk Sektörel Bakış'ın sorularına yanıt verdi.
Vinç ve yük asansörü üretimindeki başarılarına değinen Baştürk, sanayide birçok alanda faaliyet gösterdiklerini aktardı. Yaptığı işlerde asıl önemli noktanın insan faktörü olduğuna değinen Baştürk, sorun çözme odaklı ilerlediklerini ve portföylerini bu bağlamda müşteri ilişkilerinin kuvvetli olmasına bağladı.