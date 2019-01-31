Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık

Petrol zengini Venezuela'da geçici devlet başkanlığını ilan edip ABD'den tam destek alarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı isyan bayrağı çekenmuhalefet lideri Juan Guaido, ülkede olası bir iktidar değişimi için kilit rol oynayan ordu ile gizli görüşmeler yaptığını söyledi.

'ORDU HEMFİKİR'

Amerikan gazetesi New York Times için 'Venezuelalılar, güç birliktir' başlıklı bir makale yazan Guaido şu ifadeleri kullandı:

"Geçiş dönemi, kilit önemdeki askeri birliklerin desteğini gerektiriyor. Silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin üyeleriyle gizli toplantılar yaptık. Ordunun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminin yaşanması için hayati önemde ve bu hizmettekilerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir."

Juan Guaido

AF TEKLİFİ

Guaido makalede ayrıca, olası bir geçiş dönemi sonrasında silahlı kuvvetlere af teklifini yineleyerek "'nsanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş' bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiğini söyledi.

VENEZUELA'DA NE OLUYOR?

Venezuela'da muhalefetin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Meclis'in başkanı olan Guaido, geçen hafta Maduro'nun ikinci dönem başkanlığını için yemin etmesinin ardından geçici başkanlığını ilan etmişti. Venezuela muhalefeti Maduro'nun yeniden seçildiği başkanlık oylamasının gayrımeşru olduğunu savunuyordu.

Yıllardır arka bahçesindeki solcu hükümetleri devirmek için girişimlerde bulunan Washington ise Guaido'yu tanımakla kalmayıp, Venezuela'nın en büyük gelir kaynağı olan devlet petrol şirketine yaptırım kararı aldı ve Venezuela devletinin ABD'deki bazı varlıklarının kontrolünü de Guaido'ya verdi. Maduro ise Guaido'nun bu paraya erişimini engellemek için seyahat yasağı getirip hesaplarını dondurdu.

Ülkede kilit rol oynayan Venezuela ordusu ve savunma bakanlığı ise şu ana dek Maduro'nun arkasında durdu.