GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, Doğankent ilçesini ziyaret etti

19.09.2019 16:56

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çakırmelikoğlu, beraberindeki heyetle Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Çakırmelikoğlu, Doğankent ilçesinde bulunan oda üyeleriyle toplantıda bir araya geldi, kendilerinin sorun ve isteklerini dinledi.

Burada konuşan Çakırmelikoğlu, üyeler ile oda arasındaki bağlarını güçlendirmek için ilçe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çakırmelikoğlu, sorun ve istekleri yerinde dinleyerek çözüm yolları üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu ve buna benzer etkinliklerimizi düzenlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA