GTA Trilogy'ye büyük bir performans güncellemesi geldi

Gta Trilogy'nin sorunlu lansmanı sonrası Rockstar Games ekibinin oyunu daha stabilize hale getirmek için yeni güncellemeler yayınlıyor. Gta Trilogy'ye gelecek güncelleme ile performans kararlılığı artarken, çok sayıda doku ve tabela grafikleri üzerinde düzeltmeler yapıldı.

Rockstar Games'in yayınladığı kapsamlı güncelleme notlarında Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition ve Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition için tüm platformlarda ve grafik modlarında geliştirilmiş oyun performansı, kararlılık iyileştirmeleri, hatalar giderildi ve bir dizi dokular ve tabela sorunları giderildi.

Gta Trilogy'nin PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için yayınlanan 1.04 güncellemesinde GTA Trilogy oyunlarının hepsinde kapsamlı yama notları paylaşıldı. GTA Trilogy'nin sorunlu lansmanına rağmen milyonlarca satmayı başardı.