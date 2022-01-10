GTA 5 sistem gereksinimleri 2022! GTA 5 kaç GB?
Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü efsanevi oyun GTA 5 sistem gereksinimleri neler? GTA 5 kaç GB? GTA 5 kaç GB ram ister? GTA 5 kaç fps olmalı? GTA 5 kaç GHz istiyor? Detayları haberimizde...
Grand Theft Auto 5, piyasaya ilk sürüldüğü yıldan bu yana (2013) hala kesintisiz bir şekilde oynanmaktadır. Rockstar Games'in ve oyun piyasasının bu zaman kadar ki en başarılı oyunları arasında yer alan GTA 5'in sistem gereksinimleri neler? GTA 5 kaç GB? GTA 5 kaç FPS olmalı? İşte detaylar...
GTA 5 hikayesi ile oyuncuları etkilemenin yanı sıra her yıl GTA Online'a gelen güncellemeler ile oyuncularını oyunda tutmayı başarmaktadır. Oyuncular Rockstar Games'ten GTA 6'yı beklerken Rockstar Games, GTA 5 Online üzerine oldukça düşmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
- İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs)/ AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
- Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
- İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs)/ AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB
- Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
GTA 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum ile 72 GB boş alan gerekmektedir
GTA 5 minimum ayarlarda 4 GB Ram istemektedir.
GTA 5'i rahat akıcı bir şekilde oynamak için 60 FPS ile oynamanız gerekmektedir.
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