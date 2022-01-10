GTA 5 sistem gereksinimleri 2022! GTA 5 kaç GB?

Grand Theft Auto 5, piyasaya ilk sürüldüğü yıldan bu yana (2013) hala kesintisiz bir şekilde oynanmaktadır. Rockstar Games'in ve oyun piyasasının bu zaman kadar ki en başarılı oyunları arasında yer alan GTA 5'in sistem gereksinimleri neler? GTA 5 kaç GB? GTA 5 kaç FPS olmalı? İşte detaylar...

GTA 5 hikayesi ile oyuncuları etkilemenin yanı sıra her yıl GTA Online'a gelen güncellemeler ile oyuncularını oyunda tutmayı başarmaktadır. Oyuncular Rockstar Games'ten GTA 6'yı beklerken Rockstar Games, GTA 5 Online üzerine oldukça düşmektedir.

GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs)/ AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

GTA 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs)/ AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

GTA 5 Kaç GB?

GTA 5'i oynayabilmeniz için en temel kurulum ile 72 GB boş alan gerekmektedir

GTA 5 Kaç GB Ram İster?

GTA 5 minimum ayarlarda 4 GB Ram istemektedir.

GTA 5 Kaç FPS Olmalı?

GTA 5'i rahat akıcı bir şekilde oynamak için 60 FPS ile oynamanız gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet