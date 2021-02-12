GTA 5'in satış rakamları açıklandı! Açıklanan rakamlar dudak uçuklattı
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GTA 5'in satış rakamları açıklandı! Açıklanan rakamlar dudak uçuklattı

12.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:30
GTA 5'in satış rakamları açıklandı! Açıklanan rakamlar dudak uçuklattı

Oyun dünyasının en önemli serilerden biri olan GTA serisi, beşinci oyununun satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan finansal bilgilere göre GTA 5, ilk piyasaya çıktığı andan itibaren 140 milyondan fazla sattı.

Grand Theft Auto V, Rockstar ve yayıncı Take-Two alanında çalışan en başarılı ortaklar olarak görülüyor. Açıklanan finansal bilgilerle ilk piyasaya çıktığı andan itibaren 140 milyondan fazla satan GTA 5'in, bu yıl sonlarına doğru PlayStation 5 ve Xbox Series X'e geleceği düşünülürse bu gelirin katlanarak artacağı öngörülebilir.

GTA 5 HER GEÇEN GÜN KATLANARAK BÜYÜYOR

2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, 2020 yılında en iyi satış dönemini geçirdi. İlk günden bu güne yaklaşık olarak 140 milyondan fazla satmayı başardı.

GTA 5'in online modu ise kullanıcılar tarafından büyük rağbet görüyor. Güncelleme akışı sürekli yenilerek devam eden oyuna, geçtiğimiz Aralık ayında The Cayo Perico Heist isimli bir güncelleme geldi. Güncellemeyle birlikte; yeni bir ada, bir gece kulübü, yeni araçlar ve silahlar gibi yenilikler eklendi. Take-Two tarafından paylaşın bilgiye göre, oyunun online tarafından bügüne kadarki en yüksek katılım oranına ulaşıldığı duyuruldu. Yılın sonlarına doğru PS5 ve Xbox Series X/ S için Grand Theft Auto Online'nın bağımsız sürümünün yayınlanacak olması, kullanıcı sayısının daha fazla olacağını gösteriyor.

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