GSB KYK yurt ücreti nedir? GSB KYK 2021 ücretleri ne kadardır? GSB KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir? Kimler KYK yurtlarından ücretsiz yararlanabilir? - Haberler
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GSB KYK yurt ücreti nedir? GSB KYK 2021 ücretleri ne kadardır? GSB KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir? Kimler KYK yurtlarından ücretsiz yararlanabilir?

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GSB KYK yurt ücreti nedir? GSB KYK 2021 ücretleri ne kadardır? GSB KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir? Kimler KYK yurtlarından ücretsiz yararlanabilir?

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından milyonlar öğrenci GSB KYK yurtları için başvuruda bulundu. Peki, GSB KYK yurt ücreti nedir? GSB KYK 2021 ücretleri ne kadardır? Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir? GSB KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir? GSB KYK aylık yurt ücreti ne kadardır? detaylar haberimizde...

Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı! Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından milyonlar öğrenci GSB KYK yurtları için başvuruda bulundu. Peki, GSB KYK yurt ücreti nedir? GSB KYK 2021 ücretleri ne kadardır? Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir? GSB KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir? GSB KYK aylık yurt ücreti ne kadardır? detaylar haberimizde...

GSB KYK YURT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

GSB KYK 2021 ÜCRETLERİ NE KADARDIR? AYLIK ÜCRET NE KADARDIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 2021 yılı KYK yurt ücretleri, aylık 230 TL - 390 TL arasında değişiklik göstermektedir. Depozito ücreti ise; 314 TL -533 TL arasında değişmektedir. Fiyat değişiklikleri oda kriterlerine göre değişiklik göstermektedir.

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.

GSB KYK YURTLARINDAN KİMLER ÜCRETSİZ YARARLANABİLİR?

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

• Gazi ve gazi çocukları, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

• Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: GSB KYK yurt ücreti nedir? GSB KYK 2021 ücretleri ne kadardır? GSB KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir? Kimler KYK yurtlarından ücretsiz yararlanabilir? - Haberler
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