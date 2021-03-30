GS Warriors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com / Rahime Özbey - Haberler | Gündem
NBA maçında bugün GS Warriors - Chicago Bulls maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler GS Warriors - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, GS Warriors - Chicago Bulls maçı gerçekleşecek. Peki, GS Warriors - Chicago Bulls hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
GS WARRİORS - CHİCAGO BULLS MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, GS Warriors - Chicago Bulls maçı, San Francisco'da Chase Center'da oynanacak. GS Warriors - Chicago Bulls maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
GS WARRİORS - CHİCAGO BULLS MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 30 Mart Salı günü oynanacak GS Warriors - Chicago Bulls maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.