Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı

04.11.2019 14:25

Genel merkezi Ankara'da bulunan Grup Merkez Hasar Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. kurulduğu 2006 yılından beri ülkemizde Hasar Tasfiyesi konusunda bir ilke öncülük ederek, sigorta kapsamında oluşan her türlü (Trafik Kazası, İş Kazası, Ferdi Kaza, Yangın, Doğal Afet Kasko, Tıbbi Kötü Uygulama (Malpraktis), DASK, Tarsim) bedeni ve maddi zararların en kısa sürede karşılanmasına aracılık yapmaktadır.

Hak sahiplerinin, mağduriyetleri giderilinceye kadar, hiçbir bedel almadan, tazminatın tazmin edilmesi sürecinde profesyonel ekibi ile destek sağlamakta. Bu hizmeti ülke çapında yaygın teşkilat yapısı ile yürütmektedir.

'2019 Yılı Marka Ödülü'nü alan GMH, nezdindeki tüm acente, temsilci ve personelin yanı sıra Sigorta Mevzuatına tamamen hakim Hasar ve Adli Tıp Uzmanları olan panelistleri de ağırladı.

31 Ekim - 03 Kasım 2019 tarihleri arasında icra edilen ve yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı program, görkemli bir Gala Gecesi ile sona ermiştir.