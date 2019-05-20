300 Bin TL Ödülle Aranan Terörist, Ailesiyle Yaptığı Görüşme Sonrası Teslim Oldu

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği açıklanmayan PKK'lı 1 teröristin teslim olması için ailesiyle görüştü. Ailesinin, teröristle görüşmesi sonucu terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan teröristin Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca ailesiyle yapılan ikna çalışmaları neticesinde, teslim olması sağlanan PKK/KCK terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'gri kategoride yer aldığı tespit edilmiş, adli soruşturma devam etmektedir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."

Kaynak: AA