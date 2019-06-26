Gran Turismo'ya Temmuz Güncellemesiyle Birlikte 5 Yeni Araç Ekleniyor

Dünya üzerinde geniş bir hayran kitlesi bulunan Gran Turismo, 27 Haziran'da 1.40 yamasına kavuşacak. Yamanın içeriğinde Gran Turismo Red Bull X2019 Competition da dâhil olmak üzere 5 yeni araç bulunacak. Buna ek olarak Sardegna pistine bir yeni yol daha eklenecek.

Temmuz güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek olan 5 yeni araç ise şöyle:

Chevrolet Camaro Z28 '69



Toyota Tundra TRD Pro '19



Toyota Sports 800 '65



Renault Sport Clio V6 24V '00



Gran Turismo Red Bull X2019 Competition

Gran Turismo Red Bull X2019 Competition:

X2014 Standard baz alınarak geliştirilen X2019 Competition'ın ön kanadında ve gövdenin arka tarafında değişimler bulunuyor. Bu değişikliğin sebebi ise bastırma kuvvetini azaltma çabaları. Aracın ön ve arka jant kapakları da lastik değişiminin hızlı gerçekleşmesi için değiştirilmiş. Tüm bunlara ek olarak 2 lt turbo motor, 3 lt doğal emişli motorla değiştirilmiş. Ayrıca oyunculara daha çekici bir yarış sesi sunabilmek için yeni bir egzoz sesi sunulmuş.

Yeni pist: Sardegna – Road Track

Akdeniz kıyılarında yer alan bu yeni pistin ikinci yarısında inişler, çıkışlar ve genişliği daralan yollar bulunuyor.

Bir yarış simülasyonu olan Gran Turismo'nun 1.4 yamasıyla birlikte eklenecek olan yenilikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Red Bull X2019 Competition'ın tasarımını beğendiniz mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.