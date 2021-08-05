Gram altın hesaplama! Gram altın kuru! Cumhuriyet altın fiyatları! Tam atın fiyatı!

Altın fiyatları! Gram altın fiyatları! Çeyrek altın kaç gramdır? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 494,62 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 494,62 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 5 Ağustos güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatı 2021! Güncel altın döviz! Çeyrek altın!

5 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 494,62 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801,29 lira, cumhuriyet altını da 3293,00liradan satılıyor.

5 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 494,62 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 494,62 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 791,6

Satış: 811,4

Yarım Altın:

Alış: 1.582,6

Satış: 1.622,1

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