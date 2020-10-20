Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti
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Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti

20.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:17
Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 12 yaşındaki engelli kuzenini istismar eden kişi, kızın kafasını kestikten sonra cansız bedenini gölete attı.

Geçen cumartesi günü Hindistan'ın Gujarat eyaletinin otuz üç bölgesinden biri olan Banaskantha bölgesinde 12 yaşındaki engelli kıza tecavüz eden kuzeni, küçük kızın kafasını kestikten sonra cansız bedenini gölete attı. Kızın ailesi yetkililere kızlarının kayıp olduğunu bilgisini verdikten sonra arama çalışmaları başladı. Talihsiz kızın gölete atılan başsız cansız bedeni kısa sürede göletin kenarında bulundu.

KAFASI BAŞKA YERDE BULUNDU

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrası kızın kesik kafası da gölete yakın bir alanda bulundu. Polis, kızın evine yakın bölgede iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti. Kızın en son 25 yaşındaki kuzeni Nitin Mali'nin bisikletinde görülmesi üzerine Mali'nin ifadesi alındı. Mali, ifadesinde kuzenine tecavüz ettikten sonra yakalanma korkusu ile kafasını kestiğini itiraf etti.

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