Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri - Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri
Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri Yavuz Bülent Bakiler tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri
Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri Yavuz Bülent Bakiler'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri
GÖZLERİN İSTANBUL OLUYOR BİRDEN
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım
Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen
Durgun sular gibi azalacağım
Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen.
Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince
Yalnız gözlerime bak diyeceksin.
Ellerim usulca ellerine değince
Kaybolup gideceksin
Bir elim seni çizecek bütün pencerelere
Bir elim seni silecek.
Kalbim: Ebemkuşağı; günde bin kere
Senin için yeni baştan can kesilecek.
Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde
Sonra seni kaybetmek hemen her yerde
Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak
Yapayalnız kalmak iskelelerde.
Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.
Martılar konuyor omuzlarıma,
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
Kaynak: Antoloji.com -Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri