Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri - Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri
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Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri - Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri

Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri - Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri
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Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri Yavuz Bülent Bakiler tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri

Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri Yavuz Bülent Bakiler'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri

GÖZLERİN İSTANBUL OLUYOR BİRDEN

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,

Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.

Martılar konuyor omuzlarıma,

Gözlerin İstanbul oluyor birden.

Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım

Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen

Durgun sular gibi azalacağım

Bir gün, birdenbire çıkıp gelmesen.

Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince

Yalnız gözlerime bak diyeceksin.

Ellerim usulca ellerine değince

Kaybolup gideceksin

Bir elim seni çizecek bütün pencerelere

Bir elim seni silecek.

Kalbim: Ebemkuşağı; günde bin kere

Senin için yeni baştan can kesilecek.

Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde

Sonra seni kaybetmek hemen her yerde

Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak

Yapayalnız kalmak iskelelerde.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,

Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.

Martılar konuyor omuzlarıma,

Gözlerin İstanbul oluyor birden.

Kaynak: Antoloji.com -Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri

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Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri - Yavuz Bülent Bakiler Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiri - Haberler
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