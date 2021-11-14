Gözde Şeker kimdir? Gözde Şeker kaç yaşında, nereli? Gözde Şeker hayatı ve biyografisi!

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GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. Sektöre girişi lise yıllarında, 16 yaşında staja başladığı CNN Türk Ekonomi servisiyle oldu. İlerleyen yıllarda ekonomi muhabiri olarak görev yaptığı CNN Türk'te 5 yıl çalıştıktan sonra kuruluş aşamasında TRT Türk'te çalışmaya başladı. Bosna Hersek'te TRT Türk temsilciliğini kurdu, 4 yıl boyunca Bosna Hersek temsilcisi olarak görev yaptı. Ardından aynı şekilde Tunus temsilciliğini hayata geçirip TRT Türk Tunus temsilciliği görevini yürüttü. TRT Türk Küresel Bakış programında editörlük yaptıktan sonra Haber türk'e geçti. Haber türk'te pek çok kuşağın sunuculuğunu üstlendi, Dış Haberler Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2018'den bu yana Haber Global'de hafta sonu haberler ini sundu. Şimdi ise, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe 00.00'da, gün içinde yaşanan gelişmelerin ve en son haberler in yer aldığı Gözde Şeker ile Gece Ajansını sunuyor ve hafta içi Ana Haber bülteninin editörlüğünü yürütüyor.

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