Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
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Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Gergerlioğlu'nun anjiyo olacağı öğrenildi.

TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından teslim olması yönündeki 10 günlük süre dolan Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ömer Faruk Gergerlioğlu, adliyeye götürüldüğü sırada göğüs ve kalp ağrısı yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gelen son bilgilere göre, Gergerlioğlu'nun anjiyo olacağı öğrenildi.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ZEKİ YAĞLICA: aklım olada inanam
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