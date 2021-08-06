Gösterisinin geliri mağdur ailelere
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Gösterisinin geliri mağdur ailelere

Gösterisinin geliri mağdur ailelere
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Doğu Demirkol, Uniq Açıkhava'daki ilk gösterisini yine kapalı gişe gerçekleştirdi

'BKM Yaz Etkinlikleri' kapsamında sevenleriyle buluşan Doğu Demirkol, gündemden yeni hikâyeler de eklediği gösterisinin tüm gelirini son bir haftadır ülkemizi büyük üzüntüye boğan orman yangınlarında mağdur olan aileler için bağışlayacağını açıkladı. 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı Maximum Uniq Açıkhava'yı dolduran izleyicilerine esprileriyle keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: Bültenler

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