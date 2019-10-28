Gösterilerle sarsılan Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

28.10.2019 16:56

İşsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protestolarıyla çalkalanan Irak'ta, ordu başkent Bağdat için alınan yeni kararı duyurdu. Irak ordusu, başkentte ikinci bir emir verilinceye kadar gece yarısından sabah 06.00'a kadar sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

İKTİDARIN UYARILARINI DİNLEMEDİLER

Hükümetin istifasını isteyen kalabalıklara, dün ve bugün öğrenciler de katıldı. İktidarın sert uyarılarına rağmen öğrenciler Bağdat'ta üniversite kampüslerinde ve Tahrir Meydanı'nda toplandı, güneydeki Basra, Nasiriye ve El Hille kentlerinde de sokağa çıktı.

"Rejim çökene kadar okul yok!" sloganının atıldığı protestolarda binlerce üniformalı öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve profesörler de yer aldı.

HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORLAR

Ülkede 1 Ekim'de başlayan protestolarda göstericiler işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerinden dolayı hükümetin istifa etmesini istiyor.

Irak'ın 40 milyon olan nüfusunun yüzde 60'ı 25 yaş altı gençlerden oluşuyor. Genç işsizlik oranı yüzde 25'lerde seyrediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde petrol zenginliği bakımından ikinci sırada yer alan Irak'ta nüfusun beşte biri yoksulluk sınırı altında yaşıyor.

IRAK BAŞBAKANI YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Adil Abdülmehdi, protestoların ardından bir dizi reform vaadinde bulunarak yolsuzlukla mücadele edileceğini, emeklilik maaşlarının artırılacağını yeni istihdam olanakları yaratılacağını ilan etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ise seçim reformları yapılması ve 2005 Anayasası'nda bazı değişikliklere gidilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ile görüştü.

Şİİ BLOK, 3 GÜNDÜR OTURMA EYLEMİ YAPIYOR

329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 sandalye ile en geniş bloku oluşturan ve Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu blok, Abdülmehdi'den desteğini çektiğini açıklayarak Cumartesi gecesinden bu yana oturma eylemi yapıyor. Sadr, çoğunluğu Şiilerden oluşan Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) milislerine, protestocularla çatışmaya girmemeleri yönünde çağrıda bulundu.