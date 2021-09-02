Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Haberler | Sağlık

Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti -Karaman'da korona virüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede görüntülü mesajla 'aşı' olunması konusunda çağrıda bulunan Süleyman Can, bu mesajının üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti Karaman'da korana...

Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

-Karaman'da korona virüse yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede görüntülü mesajla 'aşı' olunması konusunda çağrıda bulunan Süleyman Can, bu mesajının üzerinden 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da korana virüse yakalandıktan sonra aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, hastane odasında çektirdiği görüntülü mesajla 'aşı' olun çağrısında bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

Kurban Bayramından önce Almanya'dan emekli olduktan sonra memleketi Karaman'a dönen 57 yaşındaki Süleyman Can, kısa süre önce korona virüse yakalandı. Covid-19 aşısı olmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinin dolu olmasından dolayı ilk olarak Covid-19 servisine yatışı yapıldı. Korona virüs hastası Süleyman Can, serviste yatarken çektirdiği video ile de aşı olmayan vatandaşlara seslenerek 'aşı' olun çağrısında bulundu. Süleyman Can görüntülü olarak paylaştığı mesajında, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" dedi.

Çekilen görüntülerde güçlükle konuştuğu gözlenen Süleyman Can'ın yaptığı bu paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine tedavisinin devam edilebilmesi için yoğun bakım servisine alındı. Dün öğle saatlerinde yoğun bakıma alınan Süleyman Can'ın saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 çocuk babası olan Süleyman Can'ın Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yarın öğle saatlerinde defnedilecek.

Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı

Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Haluk Levent Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Mesut Özil Ali Öztürk Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Görüntülü 'aşı' olun mesajı verdi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:49:21. #1.16#

title