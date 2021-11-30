Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı... Vali Gül, babası tarafından dövülen 2 aylık bebeği ziyaret etti - Haberler
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Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı... Vali Gül, babası tarafından dövülen 2 aylık bebeği ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Vali Gül, dövülen bebeği ziyaret etti etti Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan Göç, bebeği Vali Davut Gül ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - - Vali Gül, dövülen bebeği ziyaret etti etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan Göç, bebeği Vali Davut Gül ziyaret etti.

Anka Hastanesi'ndeki ziyareti sırasında Vali Gül'e,İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ,İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve ilçe kaymakamları eşlik etti.

Vali Gül ve beraberindekiler yoğun bakımda tedavi gören Cihan bebeğin sağlık durumu ile ilgili doktorlar ve hastane idaresinden bilgi aldı.

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı... Vali Gül, babası tarafından dövülen 2 aylık bebeği ziyaret etti

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı... Vali Gül, babası tarafından dövülen 2 aylık bebeği ziyaret etti

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