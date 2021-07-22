Görüntüler pes dedirtti! İstanbul sahil kenarlarındaki kirlilik kameraya böyle yansıdı
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Görüntüler pes dedirtti! İstanbul sahil kenarlarındaki kirlilik kameraya böyle yansıdı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar sıcak hava nedeniyle bunalınca deniz kenarlarına akın etti. Piknik yapan vatandaşların temizliğe önem vermemesi dikkat çekti. Çöplerle dolu Yeşilköy sahiline ait görüntüler pes dedirtti.

Kurban Bayramı'nın uzun olması nedeniyle, pek çok vatandaş turizm ilçelerine akın ederken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sıcaklıkların 32 dereceyi aştığı kentte sahil, park ve bahçeleri doldurdu. Bazı çocuklar oyun oynarken, bazı ailelerin ise piknik yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

Yeşilköy sahilinde açık alanları dolduran vatandaşların sebep olduğu kirlilik kameraya yansıdı. Görüntülerde piknik yapan ailelerin yanlarındaki çöplerin dolup taştığı, yol boyunca da her yerde atıkların olduğu görüldü.

Görüntüler pes dedirtti! İstanbul sahil kenarlarındaki kirlilik kameraya böyle yansıdı
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