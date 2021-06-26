Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekipleri, geçen yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle lise sınavına son anda yetiştirdikleri görme engelliyi, talebi üzerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula götürdü.

Adana'da polis ekipleri, geçen yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle lise sınavına son anda yetiştirdikleri görme engelliyi, talebi üzerine Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula götürdü.

Geçen yıl 26 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına polislerce son anda yetiştirilen yüzde 90 görme engelli Ziya Erdem, gireceği YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekipleri, Erdem'i merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden alarak Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na götürdü.

Erdem, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl taksiyle sınava giderken kaza geçirdiğini söyledi.

Sınava geç kalma ihtimali üzerine yardım istediği polis ekiplerince okula götürüldüğünü anlatan evli ve 2 çocuk babası Erdem, şöyle konuştu:

"Televizyonda izlerken polislerin sınava girecek kişilere yardımcı olduklarını görüyordum. Bu kez polislerden yardım almanın daha uygun olacağını düşündüm. Sınavdan bir hafta önce kendilerini arayıp randevu aldım. Sınav tarihini not alıp beni götüreceklerini söylediler. Bugün de geldiler. 'Acaba yetişir miyim?' diye biraz heyecanım vardı ama sağ olsunlar sınava yetiştirdiler. Güvenlik güçlerimizin gerçekten işleri çok yoğun. Bu yoğunluk içinde bizlerle bu şekilde ilgileniyor, toplumun her alanında vatandaşın yanında oluyorlar. Rabb'im onları korusun."

Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü
Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü
Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü
Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
YKS'ye 4 dakika geç kalan iki öğrenci içeriye alınmadı
YKS'ye 4 dakika geç kalan iki öğrenci içeriye alınmadı
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS sona erdi
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görme engelliyi YKS'ye gireceği okula polis götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:18:24. #1.14#

title