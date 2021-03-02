Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
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Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

02.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:22

Adana'da, kaçak olarak işletilen muayenehanede görme engeli bir kişi sünnet yaparken suçüstü yakalandı. İçeride başka Suriyeli sığınmacı çocukların da sünnet olmak üzere sıra beklediği ortaya çıkan kaçak muayenehane mühürlenip süresiz olarak kapatıldı.

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yeşilyuva Mahallesi'nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.'i hijyen koşullarından yoksun, sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde Suriyeli sığınmacı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.

Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

KAÇAK MUAYENEHANE MÜHÜRLENİP KAPATILDI

N.G.'nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi. Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan N.G.'nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü.
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

SURİYELİ SIĞINMACILARA HİZMET VERİYORMUŞ

Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.'nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi. Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G.'nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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