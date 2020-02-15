Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle

15.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:48

Görevimiz Tehlike 5 filmi fragmanı ile yayımlandığı döneme damga vurmuştu. Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin senaryosunu Bruce Geller, Drew Pearce kaleme aldı. Görevimiz Tehlike 5 filmi özeti haberimizde.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 OYUNCULARI

Tom Cruise'un baş rolde olduğu aksiyon dolu film Görevimiz Tehlike filminin 5'incisinde yer alan oyuncular merak ediliyor. İşte, oyuncu kadrosu:

Tom Cruise

Simon Pegg

Jeremy Renner

Rebecca Ferguson

Ving Rhames

Sean Harris

Alec Baldwin

Jens Hultén

Simon McBurney

Zhang Jingchu

Rupert Wickham

America Olivo

Tom Hollander

Hermione Corfield

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yapım Yılı: 2015 (131 dk)

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2015 Cuma

Senaryo: Bruce Geller, Drew Pearce

Yapımcı Firma: Bad Robot, Skydance Productions

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Adı: Mission: Impossible - Rogue Nation

GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 KONUSU

Sendika adlı uluslararası yasa dışı bir örgüt, Ethan Hunt'ın ajan olarak görev yaptığı IMF'yi ortadan kaldırmaya çalışır. Örgüt, Hunt'ı yakalar fakat Hunt örgütün içindeki başka bir ajan olan Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) sayesinde kaçmayı başarır. Bir süre ortalarda görünmeyen Hunt geri döndüğünde iş arkadaşı Benji (Simon Pegg) ile yardımlaşarak Sendikayla bağlantısı olduğunu düşündüğü Solomon Lane'i (Sean Harris) yakalamak için o gece orada olacak olan operaya gider fakat istediğini alamaz. Sendikanın peşini bırakmayan Hunt bulabildiği isimlerin peşinden giderken aynı zamanda Sendika'ya da çalışan Ilsa, Hunt'ın planlarını söylemek zorunda kalır.