Görevden ihraç edilen FETÖ üyesi astsubay Balıkesir'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen ve görevden ihraç edilen astsubay yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Ahmet Onur Ç. yakalandı.
Görevden ihraç edildiği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik