Görevden alınan HDP eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Özgökçe'ye eşbaşkanlık soruşturması başlatıldı

13.09.2019 00:19

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında "belediye çalışanlarının yerlerinin değiştirilmesi, eşbaşkanlık sistemi, bazı belediyelere ayrımcılık yapılması ve çalışanların başka sendikaya zorlanması" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın 4 iddianın üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Özgökçe, "HDP'nin Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atandı. Bu planlamanın evvelce olduğunu belgelerle ispat edildiğini tüm kamuoyu biliyor" dedi.

"EŞ BAŞKANLIK UYGULAMAMIZ KAYNAĞINI ANAYASADAN ALIYOR"

Soruşturma konusu yapılan dört gerekçeye ilişkin açıklamalarda bulunan Özgökçe, eş başkanlığa ilişkin şunları söyledi:

"Eşbaşkanlık uygulaması yerel demokrasinin hayata geçmesi için en önemli adımlardan birisidir. Hatta Türkiye'ye vaadimizdir. Bu partimizin programı ve tüzüğünde yer alıyor. Ayrıca siyasi partiler kanununda da geçerli hukuki bir sebeptir. Bizim eşbaşkanlık uygulamamız kaynağını anayasadan, kaynağını uluslararası yasadan, Avrupa Birliği Yerel Yönetim Özerklik Şartı'ndan ve elbette ki sandık iradesinden alıyor."

"BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNİ KULLANDIK"

Daire başkanlarını yerlerini değiştirmeye dair gerekçeye de yanıt veren Özgökçe, şunları söyledi:

"Bunun kanunla da hukukla da bir soruşturma gerekçesi yapılacak bir yanı yok ve izahı mümkün değildir. Belediye yönetimi belediye başkanının görev ve yetkilerini kullandık. Belediye yönetiminde yolsuzluğa bulaşmış, rüşvetle anılan, ses kayıtlarının olduğu daire başkanları ve çok önemli makamlarda ve insanlar vardı. Ben o kişilerin kadrosunu iptal ettim. Çünkü mücadele ettiğimiz rüşvet ve yolsuzluk, hırsızlıktır. Şimdi kayyum atanır atanmaz tekrar o isimler, adı rüşvete bulaşmış, mülkiye müfettişlerince de soruşturma konusu edilmiş isimler bugün tekrar en önemli görevlere getirilmişlerdir. Kayyum gelir gelmez aynı dakika ve saatler içerisinde bütün daire başkanlarını, müdürlerini görevden aldı. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de seçimle iş başına gelinen yerlerde yönetimler değişebilir. Herkes kendi ekibiyle çalışabilir. Biz göreve geldiğimizde kimin hangi görevde daha liyakat sahip olduğunu düşündüysek o kişilerle çalıştık. Bu görev ve yetki alanımızdadır."

"GEREKÇELER EFTEN PÜFTEN"

Belediyeler arasından ayrım yapıldığına dair iddiaları da yalanlayan Özgökçe, "Bunlar tamamen iftiradır. Böyle bir şey söz konusu bile değildir. Bu olaya dair AK Partili bir belediye başkanının attığı tweet sonrasında Mersin Cumhuriyet Savcılığı hakkımızda soruşturma başlatmıştır. Bu soruşturma sonrasında da Mülkiye Müfettişleri de hakkımızda soruşturma başlatmıştır. Biz belediyenin 75.maddesindeki yetkimizi kullandık. Kaldı ki meclis bu kararı vermiştir. Kamu yararı söz konusu olan her hususla ilgili belediyelerin yetkisi söz konusudur. Bunları kamuoyunun tartışması, bilmesi gerekir. Çünkü bizler hakkındaki gerekçeler eften püftendir" diye konuştu.