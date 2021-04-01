Görele Belediyesi sokak hayvanları için kulübe, su ve mama kapları yerleştirdi

Görele Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kedi kulübesi, su ve mama kapları yerleştirildi.

Görele Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için kedi kulübesi, su ve mama kapları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için örnek çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının doğadaki yaşam koşullarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Erener, şunları kaydetti:

"Onlar üşürse, karınları aç gezerse bizim yüreğimiz donar. Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa, doğadaki her canlının da o kadar yaşam hakkı vardır. Sokak hayvanlarımızın hakkına değer veriyor, onlar için örnek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevimli dostlarımız için ilçemizde belirlediğimiz çeşitli noktalara insanlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde kedi villaları ve beslenmeleri için mama ve su kabı yerleştirerek, doğadaki yaşam koşullarını güçlendiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz