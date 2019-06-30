Google Haritalar, Önerdiği Yol Sonucu Yüzlerce Arabayı Bataklığa Sürükledi

Google Haritalar hizmeti, Google'ın 2005 yılından beri hizmet veren bir servisi. Kullanıcılara aynı zamanda navigasyon hizmeti de sunan Haritalar, trafik koşullarını da hesap ederek varmak istediğiniz noktaya en kısa ve en hızlı yolu size gösteriyor ancak bu durumda Google Haritalar bazen işini düzgün yapamayabiliyor.

ABD'nin Colorade eyaletinde 100'den fazla sürücü, Google Haritalar'ın kendilerine belirttiği kısa yolu kullandı ancak sonuç hiç bekledikleri gibi olmadı. Sürücüler, kendini çamurun ortasında saplanmış bir şekilde buldular. Denver Uluslararası Havalimanı'na giden yolda Peña Bulvarı'nda gerçekleşen bir trafik kazası sonrasında Google Haritalar uygulaması, sürücülere alternatif bir rota önererek trafikte daha az takılmalarını sağlayacaktı ancak bataklık, Google'ın hesaplayabildiği bir durum değildi.

Aslına bakılırsa, Google Haritalar uygulamasının bu durumda pek bir hatası olduğu söylenemez zira Colorado'da son zamanlardaki artan yağışlar, Google'ın önerdiği rotayı bataklığa çevirmişti ve bunu Google Haritalar uygulamasının analiz edememiş olması gayet olağan bir durum. Yine de, Google Haritalar uygulamasının sürücüleri bazen ters yönlere, bazen çıkışı olmayan sokaklara soktuğu görülmüştür. Servisi kullanırken gözlerinizi dört açmanızı öneririz.