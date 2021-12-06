Gönülden Gönüle Ziyaretleri Devam Ediyor

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz Gönülden Gönüle projesi kapsamında bugün de Gebze ilçemizde ziyaretlerde bulunarak gönül köprüleri kurmaya devam etti.

Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Selda Yavuz Hanımefendi; her biri Gebze ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Saner Ayar ve Polis Memuru Faruk Aslan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Bayan Yavuz: "Yapmış olduğunuz fedakarlık, canınızdan, kanınızdan kattığınız bu büyük sorumluluk ve vefa; Aziz Milletimiz tarafından her zaman takdirle, minnetle ve şükranla anılır, milletimizin gönlünde müstesna yere konulursunuz. Allah sizleri sevdiklerinizle cennetinde buluştursun. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz. " dedi.

Bayan Yavuz daha sonra bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleri olan Gazilerimiz; Recep Güler, Remzi Gül, Yüksel Güneş, Rasim Duymaz, Adem Aydın, Yücel Köksal, Recep Töngel, Hasan Yavaş, Hasan Yelkovan, Hayrullah Dağcı, Adem Cüce, Cevdet İlkar, Nazmi Ergül, Ömer Lütfi Aslan, Necati Aladağ ve Levent Balakar'ın evlerine misafir oldu. Gülen, samimi ve mutlu gözlerle karşılanan Bayan Yavuz, her biriyle yakından ilgilenerek, hal hatırlarını sordu.

Gazilerimizin hayır dualarını alan, Vali Seddar Yavuz'un selamlarını ileten Bayan Yavuz: "Sizler bizim her zaman övünç kaynağımız oldunuz. Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir. " diyerek, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundular.

Mutlulukları yüzlerinden okunan gazilerimiz ve şehit aileleri: "Sizin evlerimize kadar gelerek bizleri ziyaret etmesi büyük bir onur ve mutluluk. Allah devletimize zeval vermesin. Dualarınız, hizmetleriniz kabul olsun. " diyerek, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmayan Vali Seddar Yavuz'a da selamlarını ilettiler.

Ziyaretlerinde rastladığı çocukları da unutmayan Bayan Yavuz, her birine hediyeler vererek, onları mutlu etti.

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