Gönül Dağı: Celal Bey kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Celal Bey karakterini canlandıran Ege Aydan kimdir?

TRT1'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Gönül Dağı: Celal Bey kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Celal Bey karakterini canlandıran Ege Aydan kimdir? Gönül Dağı konusu nedir?

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi konusu nedir? Gönül Dağı: Celal Bey kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Belediye Başkanı Celal Bey karakterini canlandıran Ege Aydan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI EGE AYDAN (CELAL BEY) KİMDİR?

Ege Aydan 15 Haziran 1958 yılında, Ankara'da doğan, Devlet Tiyatroları yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

15 Haziran 1958 Ankara Narlıtepe'de, opera sanatçısı ve oyuncu Sevda Aydan' ın oğlu olarak doğdu. Annesine çok bağlı yetişmiştir. İlk ve orta okulu Ankara'da lise'yı İstanbul'da okudu. Daha sora sanat eğitimine Bale ile başladı ve hocalarının "boyun çok uzun" demeleri ile baleden vazgeçti Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'da görev almaya başladı.Tiyatro hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde bölgede ve merkezlerde çeşitli oyunlar sahneledi ve oynadı. Halen Devlet Tiyatroları yönetmen kadrosunda görev yapmaktadır. 1974 yılından bu yana tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Çocukluğundan bu yana resim sanatı ilde ilgilenen sanatçı, ilk sergisini 1982 yılında Ankara'da açtı. 1980'li yıllarda yaptığı resimlerle Avrupa'nın ilk on ressamı arasına girdi. 1982 yılından beri yaptığı resimleri sergileyen sanatçı 25. sergisini 14 Mart 2008 tarihinde İstanbul'da Artisan Sanat Galerisi'de,26. sergisini de 20 Ocak 2009 tarihinde Bilkent Sanat Center da (Ankara) sergilemiştir. Resimlerinde ağırlıklı olarak aşk, özlem, yalnızlık gibi konular işlemektedir.

Millî basketbolcu Efe Aydan'ın küçük kardeşidir.

ÖZEL HAYATI

Ağustos 2015'te Sevilay Yılmaz ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI FİLMLERİ

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çigdem Vitrinel - 2014 - Burak

Son Ders: Aşk ve Üniversite : Mustafa Uğur Yağcıoğlu - 2008 - Caner Soydan

Zincir Bozan : Atıl İnanç - 2007 - Cüneyt

Eve Giden Yol 1914 - Semir Aslanyürek - 2006 - Demirci Butros

Asmalı Konak Hayat : Abdullah Oğuz - 2003 - Yaman Bal

Şellale : Semir Aslanyürek - 2001 - Sarhoş Sami

Hayallerim Suya Düştü (kısa film) : Varol Döken - 1999

Ağır Roman : Mustafa Altıoklar - 1997 - Konuk Oyuncu

İstanbul Kanatlarımın Altında : Mustafa Altıoklar - 1996 - Hazerfen Ahmet Çelebi

Yengeç Sepeti : Yavuz Özkan - 1994 -

ROL ALDIĞI DİZİLER

Gönül Dağı : - 2020 -

Savaşçı : A. Volkan Kocatürk, Hakan İnan - 2017 - Akın Özkaynak

Dayan Yüreğim : H. Hakan Eren, Gökhan Tatarer - 2017 - Ekrem Şanal

Beyaz Yalan : Filiz Gülmez Pakman - 2015 - Fikret Bey

Kaçak Gelinler : Mehmet Yiğit Alp - 2014-2015 - Müfit

Behzat Ç. : Doğan Ümit Karaca - 2010-2013 - Şevket

Ömre Bedel : Nihat Durak - 2010 - Agah

Binbir Gece 3. Sezon : Kudret Sabancı - 2008 - Engin

Kavak Yelleri : Kerem Çakıroğlu - 2007 - Murat Akça

Yaprak Dökümü 2. Sezon : Ümmü Burhan - 2007 - Can Türe

Zincir Bozan : Atıl İnanç - 2007 - Cüneyt

Kısmetim Otel : Hakan Algül - 2007 - Yalçın Yuroşen

Hacı : Şahin Gök - 2006 - Avukat

Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin - 2005 - Doğu Gökçe

Misi : Taner Akvardar - 2005 - Belediye Başkanı Vedat

Sil Baştan : Gül Oğuz - 2004 Selim

Evli ve Çocuklu : Bora Tekay - 2003 - Niyazi Tonguç

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002 - Yaman Bal

Borsa (dizi) : Kartal Tibet - 2000

Sam Yeli : Adnan Azar - 2000

Yalan Dünya : Zeki Demirkubuz - 2000

Mağlupların Zaferi : Naci Çelik Berksoy - 2000

Kara Melek : Ugur Erkır - 1998 - Mithat

Baba Evi : Erden Kıral - 1997

Solgun Bir Sarı Gül : Canan Evcimen Obay - 1996

Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996 - Yüzbaşı Faruk

Gizli Aşk : Ümit Efekan - 1995 - Cihan Ünlüsoy

Küçük Dünya : Osman Sınav - 1990

Beybaba : Tekin Akmansoy - 1989

Kaynanalar : Tekin Akmansoy - 1989 - Timuçin Hakmen

Yarın Artık Bugündür : Hüseyin Karakaş - 1987 - Uğur

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı...

Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan - Taner

Gülsüm Ali İlhan - Dilek

Yavuz Sepetçi - Ciritçi Abdullah

Ege Aydan - Celal Bey

Semih Ertürk - Veysel

Ecem Özkaya - Zahide