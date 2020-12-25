Gölpazarı'nda 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gölpazarı'nda 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

25.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:42
Gölpazarı'nda 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Gölpazarı Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında yapılan protokol çerçevesinde ilçede 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Gölpazarı Belediyesi ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında yapılan protokol çerçevesinde ilçede 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Tatvan Belediyesi destekleri ile ilçeye gelen federasyon üyeleri, Belediye Başkanı Hayri Süer ile görüşerek protokol imzaladı.

Daha sonra ilçedeki sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen federasyon yetkilileri, hayvanları tedavi ederek kısırlaştırma yaptı.

Federasyon yetkililerine teşekkür eden Suer, şöyle konuştu:

"Protokol çerçevesinde sokak hayvanlarını kısırlaştırılması, aşıları yapıldı ve aynı zamanda da sokak hayvanlarını yaşatmış olduk. HAYTAP ekibine teşekkür ediyorum, iyiliğin dili, dini, rengi ve mezhebi yok."

Hayri Suer, federasyonun önemli çalışmalara imza attığını da ifade etti.

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise,HAYTAP'ın Türkiye'nin dört bir yanında sokak hayvanları için yıllardır mücadele verdiğini belirterek, "Misyonumuz kısırlaştır, aşılat, yaşat. HAYTAP olarak kısırlaştırma yeri, imkanı kısıtlı olan il ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği veriyoruz. 120 köpek kısırlaştırıldı, iyileştikten sonra ilçenin gönüllüleri eşliğinde alındıkları bölgelere bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Mustafa Er Samet Aybaba Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölpazarı'nda 120 sokak hayvanı kısırlaştırıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:55:38. #1.14#
title