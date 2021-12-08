KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Vatandaştan ilginç tepki... Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

EDİRNE - Edirne'de yağmurda sokakların göle dönmesine tepki gösteren bir vatandaş caddeye balık ağ atıp, balık tutmak istedi.

Edirne'nin Kocasinan Mahallesinde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Göle dönen yollarda alt yapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt, isimli bir vatandaş göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, 'rasgele' dedi.

Vatandaşlar, alt yapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediye'nin alt yapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar ise alt yapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.