Göle'de Aşıklar Bayramı Heyecanı
ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nde, 20'nci Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali çerçevesinde düzenlenen Aşıklar Bayramı, şenlik havası içinde geçti.
ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nde, 20'nci Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali çerçevesinde düzenlenen Aşıklar Bayramı, şenlik havası içinde geçti.
Göle İlçesin'de düzenlenen '3'üncü Ulusal Aşıklar Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen 40 halk ozanı hazır bulundu. Göle Kaymakamlığı önünde başlayan kortej yürüyüşüne Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, İstanbul, Ankara'daki Göle Derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Göle'nin cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde sazlarıyla yürüyen aşıklar ilgi gördü. topladı. Aşıkların seslendirdiği 'Hele sen Göle'nin neyini gördün' türküsü Göle Cadddelerinde alkış topladı. Aşıklar daha sonra kahveleri dolaşarak gösteri yaptı. Göle Sineması'nda devam eden Aşıklar Bayramı'n izleyenler saz ve söze doydu. Şenlik havasında devam eden Aşıklar Bayramında, ozanlar, ustalıklarını konuşturdu.
- Göleardahan