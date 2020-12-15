Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
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Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

15.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:13
Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde pasajda 4 bacağı kesili halde kedi ölüsü bulundu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde pasajda 4 bacağı kesili halde kedi ölüsü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken esnaf, kedinin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. 

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki pasaja sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya gelen iş yeri sahipleri, koridorda bacakları kesilmiş kedi ölüsü gördü. Esnaf durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Koridorda kan izine rastlanmazken kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince kedi ölüsü alınırken, duruma tepki gösteren dükkan sahipleri, "Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah'tan korkunuz yok mu? Günah, bunun vebali var " dedi.


Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
Gölcük'te vahşet: Pasaj içinde 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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