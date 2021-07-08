Gölcük'te hasarlı binalar yıkılıyor
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Gölcük'te hasarlı binalar yıkılıyor

Gölcük'te hasarlı binalar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde bulunan onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde bulunan onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bugüne kadar, 84 bina yıkımı gerçekleştirilirken, ilçede ağır hasarlı bina bulunmuyor.

Gölcük Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen, Hisareyn, Merkez Mahallesi, Çiğdem Sokak adresindeki, onarımı ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı binanın yıkımı, Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemiz genelinde, onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Hisareyn, Merkez Mahallesi, Çiğdem Sokakta bulunan, orta hasarlı binanın yıkımını bugün gerçekleştirdik. Böylelikle bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 84 binanın yıkımını gerçekleştirmiş olduk. Denizevler kentsel dönüşüm alanındaki 50 binanın geçtiğimiz yıl yıkım işleminin tamamlanması sonrasında, ilçemizde yıkılması gereken ağır hasarlı hiçbir bina bulunmuyor. Metruk binalar ile onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Gölcük'te hasarlı binalar yıkılıyor
Gölcük'te hasarlı binalar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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